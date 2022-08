TENNIS, LA RINASCITA DI CORIC È UNA FAVOLA BELLA E INATTESA (Di lunedì 22 agosto 2022) Quando una racchetta incontra un giocatore croato, qualcosa di magico è destinato a scaturire di conseguenza. Perché la facilità con la quale i sogni prendono vita è una costante che da più di due decenni rende il TENNIS dei Balcani qualcosa in più di un semplice gioco. Quando Goran Ivanisevic nel 2001 conquistò il titolo a Wimbledon, entrato in tabellone grazie a una wild card, il mondo assistette estasiato a una delle più belle favole moderne della storia dello sport. Con tutti i dovuti paragoni del caso, il trionfo di Borna CORIC a Cincinnati mai potrà essere paragonato a quello di Ivanisevic, ma in qualche modo conferma l’attitudine dei croati a rendere possibile ciò che la logica ritiene essere impossibile. Dopotutto nessuno avrebbe puntato neppure un centesimo sulla vittoria di Borna nell’ultimo Masters 1000 prima degli US Open: da quando era ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 22 agosto 2022) Quando una racchetta incontra un giocatore croato, qualcosa di magico è destinato a scaturire di conseguenza. Perché la facilità con la quale i sogni prendono vita è una costante che da più di due decenni rende ildei Balcani qualcosa in più di un semplice gioco. Quando Goran Ivanisevic nel 2001 conquistò il titolo a Wimbledon, entrato in tabellone grazie a una wild card, il mondo assistette estasiato a una delle più belle favole moderne della storia dello sport. Con tutti i dovuti paragoni del caso, il trionfo di Bornaa Cincinnati mai potrà essere paragonato a quello di Ivanisevic, ma in qualche modo conferma l’attitudine dei croati a rendere possibile ciò che la logica ritiene essere impossibile. Dopotutto nessuno avrebbe puntato neppure un centesimo sulla vittoria di Borna nell’ultimo Masters 1000 prima degli US Open: da quando era ...

