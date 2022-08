(Di lunedì 22 agosto 2022) Il greco scavalca Alcaraz, Us Open quasi decisivo per Berrettini e Sinner ROMA - Una sconfitta non cancella il sorriso. Nonostante il KO nella finale del Western & Southern Open contro il croato Borna ...

Eurosport_IT : Jannik soffre, rimonta Kokkinakis e supera il 1° turno a Cincinnati ?????? #ATP | #Cincinnati | #Tennis | #Sinner - Eurosport_IT : Sinner vola agli ottavi ???????? Jannik supera il turno per il ritiro di Kecmanovic mentre conduceva il 2° set… - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Atp Finals. Tsitsipas n.2 della Race, azzurri puntano New York - Gazzetta_it : #Coric, Garcia e i trionfi imprevisti: #Cincinnati è stato il torneo delle sorprese - cannovazzi : RT @fra_sessa: Il 19 giugno accadeva questo. Ora #Coric ha vinto il primo Masters 1000 della carriera, a #Cincinnati. Il tennis è uno spor… -

Il teenager spagnolo, vincitore delle Intesa Sanpaolo Next GenFinals l'anno scorso, sogna di ripetere la stessa impresa riuscita a Tsitsipas tra il 2018 e il 2019, ovvero riuscire a trionfare ...A 41 anni vederlo su un campo dafa ancora lo stesso effetto, a giudicare dalle reazioni ... 2022 Lo svizzero è poi atteso nel torneo di casa, l'500 di Basilea, per poi iniziare la ...Il greco scavalca Alcaraz, Us Open quasi decisivo per Berrettini e Sinner ROMA (ITALPRESS) - Una sconfitta non cancella il sorriso. Nonostante il ...Andiamo a scoprire la classifica del Ranking ATP aggiornato a lunedì 22 agosto con Jannik Sinner che perde una posizione.