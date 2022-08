Tegola Atalanta, Gasperini perde un titolare per due mesi: a rischio la presenza contro il Napoli! (Di lunedì 22 agosto 2022) Sembra veramente partita col piede sbagliato la stagione dell’Atalanta. Prima la positività di Palomino all’antidoping, poi il caso Malinovskyi. Ora a disturbare i piani di Gasperini ci si mettono anche gli infortuni. Infatti Djimsiti è uscito estremamente dolorante durante Atalanta-Milan. Per il centrale albanese si prospettano due mesi di stop, dopo che è stata evidenziata una frattura composta del perone. Il calciatore, secondo il sito ufficiale dell’Atalanta, avrebbe già iniziato le cure per il suo pieno recupero. Il giocatore a questo punto potrebbe rientrare a ridosso della sosta prima del Mondiale, prevista per il 13 novembre, o addirittura dopo la pausa dovuta alla Coppa del Mondo. In quel caso Gasperini dovrà fare a meno del difensore anche per il match ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 22 agosto 2022) Sembra veramente partita col piede sbagliato la stagione dell’. Prima la positività di Palomino all’antidoping, poi il caso Malinovskyi. Ora a disturbare i piani dici si mettono anche gli infortuni. Infatti Djimsiti è uscito estremamente dolorante durante-Milan. Per il centrale albanese si prospettano duedi stop, dopo che è stata evidenziata una frattura composta del perone. Il calciatore, secondo il sito ufficiale dell’, avrebbe già iniziato le cure per il suo pieno recupero. Il giocatore a questo punto potrebbe rientrare a ridosso della sosta prima del Mondiale, prevista per il 13 novembre, o addirittura dopo la pausa dovuta alla Coppa del Mondo. In quel casodovrà fare a meno del difensore anche per il match ...

MomentiCalcio : #Atalanta, tegola pesantissima in difesa frattura del perone per #Djimsiti - stefano_gatto97 : RT @sportmediaset: Tegola Atalanta: frattura composta del perone sinistro per Djimsiti #Atalanta #Djimsiti #AtalantaMilan - webecodibergamo : Atalanta, brutta notizia dallo spogliatoio. - serieAnews_com : ?? #Atalanta, che tegola per #Gasperini: l'infortunio di #Djimsiti è grave ?? Frattura del perone sinistro per il d… - calsciomercato : ?? Tegola Djimisti per l’Atalanta: frattura del perone e lungo stop. #Atalanta #Djimsiti #SerieA -