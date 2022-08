Tax Day | ultime ore per quasi 200 scadenze fiscali

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 22 agosto 2022) Un 22 agosto che è un vero e proprio Tax Day. Il fisco torna a battere cassa: per i contribuenti italiani scadono 179 adempimenti e 168 versamenti. Attenzione a non pagare in ritardo. Scatta in automatico la penalizzazione con futura maggiorazione dei pagamenti. Tutte le operazioni del Tax Day che si concentrano in un solo giorno. Complessivamente nel mese di agosto sono 205 gli adempimentiper circa 40 miliardi di entrate erariali attese. Come sottolinea sull’Ansa Marco Assab, in cima al calendario fiscale c’è la scadenza per il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi. Con una maggiorazione dello 0,40%, che riguarda molti contribuenti ma prevalentemente le partite Iva. Chi ha invece scelto il pagamento rateale, e ha effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022, è chiamato adesso a versare la terza rata, con l’applicazione degli ...