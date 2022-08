Tasse, stop tregua fiscale: 5 milioni di cartelle entro fine dicembre. In arrivo il 70% degli atti sospesi per il Covid (Di lunedì 22 agosto 2022) L?emergenza Covid è finita. E con lei può dirsi archiviato anche il lockdown delle cartelle esattoriali, gli atti della riscossione congelati durante la fase più acuta... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 22 agosto 2022) L?emergenzaè finita. E con lei può dirsi archiviato anche il lockdown delleesattoriali, glidella riscossione congelati durante la fase più acuta...

