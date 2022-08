Tante verdure, farina e formaggio per delle Frittelle mozzafiato | Veloci, facili e saporitissime! (Di lunedì 22 agosto 2022) Frittelle di verdure: facili e Veloci e saporitissime! Se desiderate un piatto stuzzicante e diverso dal solito potete preparare queste Frittelle di verdure aromatizzate con il prezzemolo. Sono una vera bontà e possono anche essere un’alternativa per chi non è troppo amante della carne. Di seguito troverete l’elenco degli ingredienti necessari e il procedimento da seguire per realizzate questo piatto. Frittelle di verdure: facili e Veloci e saporitissime! Ingredienti 1 uovo 50 g formaggio di scamorza a julienne 4 g lievito secco 1 cucchiaino zucchero 1 bicchiere d’acqua mezzo peperone rosso mezzo peperone verde 1 bicchiere latte prezzemolo q.b sale q.b. olio ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 22 agosto 2022)diSe desiderate un piatto stuzzicante e diverso dal solito potete preparare questediaromatizzate con il prezzemolo. Sono una vera bontà e possono anche essere un’alternativa per chi non è troppo amante della carne. Di seguito troverete l’elenco degli ingredienti necessari e il procedimento da seguire per realizzate questo piatto.diIngredienti 1 uovo 50 gdi scamorza a julienne 4 g lievito secco 1 cucchiaino zucchero 1 bicchiere d’acqua mezzo peperone rosso mezzo peperone verde 1 bicchiere latte prezzemolo q.b sale q.b. olio ...

