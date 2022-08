Superbonus | in Liguria lavori in 598 condomini Le imprese | Ma la metà ormai sono fermi

nazario_delia : @La_manina__ @LeonardoPanetta Non penso, molti credono che il Superbonus non influisca sull'inflazione. É un concet… -

Abbonati per leggere anche... infatti il 22 agosto alle ore 17 i governatori di Lombardia, Emilia - Romagna,, Marche, ... c'è chi vorrebbe la flat tax, chi propone il matrimonio egualitario e chi sostiene il'...Nell'arco di un anno chiusi 111 negozi su tutto il territorio regionale. Pesano le misure di contrasto al Covid e il costo delle materie prime ...Arrivano tanti nuovi bonus per le donne e per le mamme messi in campo sia dallo Stato che dalle regioni. Infatti non è assolutamente vero che per le mamme ...