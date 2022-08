“Sua madre è morta” | ma nella bara c’è la vicina di letto dell’Rsa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 agosto 2022) “Sua”. Quattro parole che hanno fatto crollare il mondo addosso ai figli di Caterina Milone, 101 anni di Torino. L’anziana era stata ricoverata in una casa di cura di Torrazza Piemonte. Stando a quanto riporta La Stampa, però, non sarebbe mai. Ebbene sì. Andiamo con ordine: dopo aver appreso la morte dellai figli si sono da subito attivati per dare l’ultimo saluto a Caterina con una degna sepoltura. La dataparrocchia era stata fissata, l’abito per l’ultimo viaggio scelto, il necrologio preparato, i manifesti pronti. Poi l’amara scoperta e il sollievo sovrastano la tristezza provata dai figli della centenaria.non c’è traccia di Caterina, ma c’è ladi, Claudina Genesin. È quindi ...