Stupro di Piacenza, Twitter rimuove il video della violenza pubblicato da Meloni. La procura apre un’inchiesta (Di lunedì 22 agosto 2022) Il video dello Stupro di Piacenza di Giorgia Meloni ha violato le regole di Twitter. Il social ha cancellato il filmato, al centro delle polemiche in queste ore. La leader di Fratelli d’Italia aveva, infatti, condiviso il video con tanto di audio che documenta la violenza sessuale ai danni di una 55enne ucraina commessa ieri mattina nel centro della città da un 27enne guineano. Quest’ultimo è stato poi arrestato in flagrante dalla polizia. Il video, girato dalla finestra di un palazzo vicino, è circolato sui media e sui social pubblicato da diversi giornali e politici, tra cui Giorgia Meloni, innescando numerose polemiche. Twitter \ Giorgia Meloni Screenshot ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 agosto 2022) Ildellodidi Giorgiaha violato le regole di. Il social ha cancellato il filmato, al centro delle polemiche in queste ore. La leader di Fratelli d’Italia aveva, infatti, condiviso ilcon tanto di audio che documenta lasessuale ai danni di una 55enne ucraina commessa ieri mattina nel centrocittà da un 27enne guineano. Quest’ultimo è stato poi arrestato in flagrante dalla polizia. Il, girato dalla finestra di un palazzo vicino, è circolato sui media e sui socialda diversi giornali e politici, tra cui Giorgia, innescando numerose polemiche.\ GiorgiaScreenshot ...

valeriafedeli : Ma come si possono pubblicare le immagini video di uno #stupro? Come può una donna, che aspira ad essere premier, a… - SimoneAlliva : La diffusione del video che mostra lo #stupro di una donna a Piacenza 'è un fatto astrattamente riconducibile a ipo… - serracchiani : Non ho fatto girare né ho pubblicato il video dello stupro di #Piacenza. Né lo farò mai. È una violenza ulteriore p… - IGoglio : RT @DavidPuente: Manca qualcosa nella timeline di @GiorgiaMeloni: il tweet con il video dello stupro di Piacenza. Rimosso da Twitter per vi… - TolemaicoPrimo : @GiorgiaMeloni Pubblicare il lurido video sullo stupro di Piacenza è da deviata ignobile -