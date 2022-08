Stupro di Piacenza, Meloni pubblica il video della violenza sessuale. Letta: «Indecente». La replica: «Contro di me bieca propaganda» (Di lunedì 22 agosto 2022) Monta la polemica sulla scelta di Giorgia Meloni di condividere il video con l’audio dello Stupro avvenuto ieri a Piacenza, quando un richiedente asilo 27enne, originario della Guinea, è stato colto in flagrante mentre violentava una donna ucraina in pieno centro storico. «Non si può rimanere in silenzio davanti a questo atroce episodio di violenza sessuale ai danni di una donna ucraina compiuto di giorno a Piacenza da un richiedente asilo», ha twittato la presidente di Fratelli d’Italia. Tra i commenti, molti parlano di «sciacallaggio», anche se non manca chi sostiene la decisione di condividere il video. Non si è fatta attendere la reazione del segretario del Partito Democratico Enrico Letta: «Faccio un ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 agosto 2022) Monta la polemica sulla scelta di Giorgiadi condividere ilcon l’audio delloavvenuto ieri a, quando un richiedente asilo 27enne, originarioGuinea, è stato colto in flagrante mentre violentava una donna ucraina in pieno centro storico. «Non si può rimanere in silenzio davanti a questo atroce episodio diai danni di una donna ucraina compiuto di giorno ada un richiedente asilo», ha twittato la presidente di Fratelli d’Italia. Tra i commenti, molti parlano di «sciacallaggio», anche se non manca chi sostiene la decisione di condividere il. Non si è fatta attendere la reazione del segretario del Partito Democratico Enrico: «Faccio un ...

