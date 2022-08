Stupro a Piacenza, Meloni posta il video della violenza sessuale. Letta attacca la leader di Fratelli d’Italia: “Indecente e indecoroso” (Di lunedì 22 agosto 2022) Stupro a Piacenza: la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha posta il video della violenza sessuale suscitando la reazione del segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. Stupro a Piacenza, Meloni posta il video della violenza sessuale: “Stop all’immigrazione” Un uomo di 27 anni della Nuova Guinea richiedente asilo in Italia ha stuprato una donna ucraina in pieno centro a Piacenza. La violenza sessuale è stata prontamente sminuita, da un lato, e strumentalizzata, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 agosto 2022): ladi, Giorgia, hailsuscitando la reazione del segretario del Partito Democratico, Enricoil: “Stop all’immigrazione” Un uomo di 27 anniNuova Guinea richiedente asilo in Italia ha stuprato una donna ucraina in pieno centro a. Laè stata prontamente sminuita, da un lato, e strumentalizzata, ...

