Stelle cadenti? Ufo? No | sono i satelliti di StarLink | lo spettacolo che ha colpito il cielo dell’Italia

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 22 agosto 2022) Un treno di puntini luminosi si è reso protagonista della notte appena trascorsa neldel nord Italia. In molti hanno pensato ad un imminente “contatto”, altri ancora alle celebridi agosto… ma in realtà altri non erano che i famosissimidi Elon Musk e del suo gioiello: illombardo si è illuminato nella notte – 22822 www.computermagazine.itUn’emozione incredibile: dev’essere questo l’effetto che i puntini luminosi, nelnotturno e terso di nubi del Nord Italia, hanno avuto sui tanti che sitrovati con il naso all’insù. Questa notte, ildella Lombardia si è reso protagonista di una “danza” di oggetti non identificati, che in molti hanno inizialmente ...