Stati Uniti, Anthony Fauci si dimetterà a dicembre da consigliere medico della Casa Bianca

Il famoso immunologo Anthony Fauci ha annunciato che a dicembre si dimetterà da consigliere medico della Casa Bianca e dalla direzione del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), che ha guidato per 38 anni, per "perseguire il prossimo capitolo" della sua carriera. Fauci è stato consigliere di sette presidenti e ha speso oltre mezzo secolo al National Institutes of Health (Nih). Ha svolto un ruolo di primo piano nella lotta alla pandemia di Covid. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

