Star Wars: una Sabine diversa nella serie tv Ahsoka? L’intervista (Di lunedì 22 agosto 2022) Star Wars. La serie tv Ahsoka, secondo le prime indiscrezioni, sarà per certi versi un sequel dell’amatissimo show animato Rebels. Verranno coinvolti tantissimi personaggi del cartone animato di Dave Filoni e tra questi ci sarà anche Sabine Wren, la mandaloriana artista. L’attrice scelta per interpretarla in live-action è Natasha Liu Bordizzo. Quest’ultima ha parlato del Leggi su starwarsnews (Di lunedì 22 agosto 2022). Latv, secondo le prime indiscrezioni, sarà per certi versi un sequel dell’amatissimo show animato Rebels. Verranno coinvolti tantissimi personaggi del cartone animato di Dave Filoni e tra questi ci sarà ancheWren, la mandaloriana artista. L’attrice scelta per interpretarla in live-action è Natasha Liu Bordizzo. Quest’ultima ha parlato del

David_c05 : Jon Favreau spiega i collegamenti delle serie di Star Wars - David_c05 : Star Wars: Visions Volume 2 non si limiterà agli anime - zazoomblog : Star Wars Visions: spiegata la rivoluzione per la Stagione 2 - #Visions: #spiegata #rivoluzione - CinemApp_Cinema : Il Trono di Spade, George R.R. Martin vorrebbe un 'universo' in stile Marvel o Star Wars - starwarsnewsit : Star Wars: una Sabine diversa nella serie tv Ahsoka? L'intervista - -