Stampa e politica italiane non si fanno scrupolo di condividere il video di uno stupro (Di lunedì 22 agosto 2022) La politica senza limiti prevede, tra le altre cose, la strumentalizzazione di fatti e storie. La Stampa sfrutta quegli stessi fatti per fare click. L’Italia quest’oggi, ad appena meno di cinque settimane al voto, si sveglia col video stupro Piacenza sulle bacheca di Giorgia Meloni e su diverse testate di portata nazionale. I fatti (che, noi come altre testate, ci limiteremo solo a riportare per dovere di cronaca senza dare ulteriore diffusione al video in questione): un uomo di 27 anni, attualmente richiedente asilo in Italia, ha aggredito una donna di 55 anni ucraina violentandola su un marciapiedi nel centro storico e in pieno giorno. A dare l’allarme è stato un residente che ha sentito le urla, permettendo così alla polizia di arrivare sul posto conducendo l’uomo in questura e portando la donna in ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 22 agosto 2022) Lasenza limiti prevede, tra le altre cose, la strumentalizzazione di fatti e storie. Lasfrutta quegli stessi fatti per fare click. L’Italia quest’oggi, ad appena meno di cinque settimane al voto, si sveglia colPiacenza sulle bacheca di Giorgia Meloni e su diverse testate di portata nazionale. I fatti (che, noi come altre testate, ci limiteremo solo a riportare per dovere di cronaca senza dare ulteriore diffusione alin questione): un uomo di 27 anni, attualmente richiedente asilo in Italia, ha aggredito una donna di 55 anni ucraina violentandola su un marciapiedi nel centro storico e in pieno giorno. A dare l’allarme è stato un residente che ha sentito le urla, permettendo così alla polizia di arrivare sul posto conducendo l’uomo in questura e portando la donna in ...

