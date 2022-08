Spalletti ha sfruttato il Monza per insegnare al Napoli come attaccare senza possesso palla

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 agosto 2022) Unche sa cambiare, che sa adattarsi È difficile crederci, vista la differenza – abissale – che si è percepita allo stadio Maradona tra, eppure la squadra disi è adattata ai suoi avversari di giornata. Per dirla meglio: ilha imposto il suo calcio e i suoi ritmi e non ha cambiato formazione, ma ha anche reagito a un contesto diverso rispetto a quello sperimentato a Verona, si è modellato per rendere al meglio in occasione della gara contro il. È un discorso valido in chiave offensiva, e ne parleremo diffusamente, ma che parte da un accorgimento tattico difensivo piuttosto particolare: il 4-2-3-1 in fase passiva. Nell’ambito di questa rubrica, abbiamo sempre parlato del sistema di gioco 4-2-3-1di una soluzione ...