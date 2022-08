Sovranisti a Taiwan Il senso per la Cina di Giorgia Meloni

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 22 agosto 2022) Anche dopo l’invasione russa dell’Ucraina, lae il suo contenimento restano le priorità dell’Amministrazione americana. E tra i paesi del G7 l’unico a preoccupare Washington, per via dei segnali contraddittori nel suo rapporto con la, è l’Italia: con il governo di Mario Draghi la postura atlantista del nostro paese non era stata più messa in discussione, anche dopo la firma per l’ingresso nella Via della Seta nel marzo del 2019. Ma adesso, con una campagna elettorale da affrontare e un nuovo governo da decifrare dopo il 25 settembre, a Washington iniziano le preoccupazioni: com’è fatto questo centrodestra? Chi sono davvero i conservatori italiani? L’esempio a cui guardano dall’America è sempre quello di Viktor Orbán, il primo ministro ungherese ultraconservatore, spina nel fianco dell’Ue molto amico sia di Putin sia del leader cinese Xi ...