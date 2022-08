SOS Fantacalcio 2022 | come farlo amare ai vostri partner e salvare la relazione

Leggi su chenews

(Di lunedì 22 agosto 2022) Tutto e pronto per il trentunesimo anno del, l’attività più amata dagli amanti del calcio e che spesso rischia di diventare un problema per ledi coppia. Grazie al genio di Riccardo Albini – che si lasciò ispirare dal gioco USA Fantasy Baseball – gli italiani hanno dal 1990 (anno del primo coming out nel calcio) un mondo tutto loro per sentirsi parte del campionato di Serie A (e non solo) potendo gestire e organizzare squadre virtuali basandosi sulle performance di giocatori reali. Fonte Foto Adobe StockQuest’anno i Mondiali in Qatar hanno cambiato i piani degli appassionati del, la Serie A in Italia avrà inizio il prossimo agosto e questo causa uno slittamento dei programmi degli appassionati del popolare fantasport. Tra aste, formazioni e infinite discussioni nelle chat di Whatsapp ...