Soldatessa Usa investe e uccide disabile 15enne. “Strada buia per risparmiare energia” (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago – Una Soldatessa Usa ha investito e ucciso con la sua auto un disabile di 15 anni a Porcia, in provincia di Pordenone. Il militare americano, una ventenne in servizio alla base di Aviano, è ora agli arresti domiciliari per omicidio Stradale. La donna stava guidando – probabilmente a velocità sostenuta – in una Strada buia, non illuminata per via del caro bollette. La procura di Pordenone, intanto, ha stabilito degli accertamenti sulla base di quanto emerso dalle ricostruzioni effettuate dai carabinieri. disabile travolto e ucciso da Soldatessa Usa, le prime ricostruzioni Il ragazzo ucciso, Giovanni Zanier, era con due amici quando è stato travolto dal veicolo guidato dalla 20enne americana. L’allarme è stato ricevuto dalla centrale operativa del 112 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago – UnaUsa ha investito e ucciso con la sua auto undi 15 anni a Porcia, in provincia di Pordenone. Il militare americano, una ventenne in servizio alla base di Aviano, è ora agli arresti domiciliari per omicidiole. La donna stava guidando – probabilmente a velocità sostenuta – in una, non illuminata per via del caro bollette. La procura di Pordenone, intanto, ha stabilito degli accertamenti sulla base di quanto emerso dalle ricostruzioni effettuate dai carabinieri.travolto e ucciso daUsa, le prime ricostruzioni Il ragazzo ucciso, Giovanni Zanier, era con due amici quando è stato travolto dal veicolo guidato dalla 20enne americana. L’allarme è stato ricevuto dalla centrale operativa del 112 ...

Corriere : Alcol test per la militare Usa che ha travolto 15enne sulla ciclabile. Era buio per risparmiare energia - m3xicatl : Eccovi servita la …. NATO ! La soldatessa Usa che ha investito un 15enne a Pordenone potrebbe evitare il processo i… - pietrogranero : RT @luca_cangemi: Una militare #USA della base di #Aviano travolge con l'auto e uccide un quindicenne. Adesso la soldatessa potrebbe sfuggi… - Luca55967072 : RT @GigiAdinolfi: E c’è ancora qualcuno che nega che siamo una colonia degli Stati Uniti La soldatessa Usa che ha investito un 15enne a Po… - MassimilianoSg7 : In pratica la base americana è il suo domicilio ?? Personalmente fa'parecchia rabbia -