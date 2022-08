Smacco imperdonabile Barbara D’Urso | indiscrezione a sorpresa | tradita da una sua creatura

Leggi su direttanews

(Di lunedì 22 agosto 2022)perde una collaborazione molto stretta: ha preferito firmare il contratto per un altro programma, l’addio è ormai ufficiale-DUrso (Mediaset Infinity)La famosa conduttrice di Pomeriggio 5 ha perso uno dei più fidati collaboratori, almeno per quest’anno, per via della concorrenza. Parliamo diche negli anni ha iniziato a perdere sempre più breccia nel Canale 5 di Mediaset, relegando il suo nome al format pomeridiano. L’unica novità affidatale quest’anno è stata il nuovo format de La Pupa e il Secchione, ma nonostante i tanti investimenti di energie, il programma non è riuscito a portare a casa Mediaset i risultati sperati. Con lei, il collaboratore storico Giovanni Ciacci quest’anno non le concederà la sua presenza perché è pronto per una nuova esperienza. Un volto ...