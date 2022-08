(Di lunedì 22 agosto 2022)disi alzano sul luogo di unsegnalato in un'area forestale adella citta' nord - occidentale di, controllata dai ribelli, in. 22 agosto 2022

marielSiviglia : RT @mneumatron: Il furto del #petrolio in #Siria da parte degli #StatiUniti nei pozzi occupati con la scusa della lotta al terrorismo conti… -

Agenzia ANSA

di fumo si alzano sul luogo di un attacco russo segnalato in un'area forestale a ovest della citta' nord - occidentale di Idlib, controllata dai ribelli, in. 22 agosto 2022... struttura sotterranea concepita come deposito d'acqua formata da 366; la Torre di Galata , ... l'Azerbaigian " exclave del Nakhicevan, l'Iran, l'Iraq e la. In questo caso è obbligatorio ... Siria, colonne di fumo per un attacco russo a ovest di Idlib - Mondo Colonne di fumo si alzano sul luogo di un attacco russo segnalato in un'area forestale a ovest della citta' nord-occidentale di Idlib, ...