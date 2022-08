periodicodaily : Singapore: stop alla criminalizzazione degli omossessuali #singapore #omosessualità @Billa42_ - Billa42_ : Singapore: stop alla criminalizzazione degli omossessuali - StigmabaseE : [ITAL] La svolta di Singapore: stop alla legge anti-gay (ma matrimoni proibiti) - MSN: Il Paese è l'ultimo posto in… - ilgiornale : 'Credo che questa sia la cosa giusta da fare', ha dichiarato il premier #LeeHsienLoong: presto dunque l'omosessuali… - CiaobyDany : RT @Open_gol: Il primo ministro Lee Hsiene Loog ha annunciato lo stop alla legge 377A -

ilGiornale.it

Poiché però, negli ultimi anni non è stata applicata attivamente, asi è sviluppata una scena LGBT fiorente e sempre più visibile, compresi numerosissimi locali notturni gay. Sebbene molti ...Pechino, Tokyo, Seul, Hanoi, Manila, Bangkok,, Hong Kong, Taipei . E tante altre. Le città asiatiche sono molto diverse l una dall altra. La pioggia noUn giorno di pioggia Andrea e ... La svolta di Singapore: stop alla legge anti-gay (ma matrimoni proibiti) Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, ha annunciato che la legge che criminalizza le relazioni omosessuali verrà abrogata. Nel suo discorso annuale alla manifestazione nazionale, Lee ha ...The Far East is finally open again to travellers, so make 2023 the year you discover some of the world’s most dazzling destinations.