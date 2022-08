Sindaci da tutt’Italia in marcia a Pollica per conoscere la verità sulla morte di Angelo

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 22 agosto 2022) di Monica De Santis Dici?Vassallo e pensi subito ad un omicidio che è avvolto ancora in tanti misteri. Dici?Vassallo e ti chiedi se prima o poi si saprà davvero ladel sindaco di, di quel sindaco pescatore ucciso in un attentato la cui sospetta matrice camorristica è tuttora oggetto di indagini da parte della magistratura. “laper credere nella giustizia” è questo quello che recita lo slogan della Fondazione “Vassallo, presieduta da Dario Vassallo, fratello diappunto la.?Ma quale.?A distanza di dodici anni, ancora poco si sa su quello che è successo in quel piccolo comune ...