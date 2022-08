Sicilia | Cafà Cifa Italia | Avviso Iefp non valuta né qualità né meritocrazia

(Di lunedì 22 agosto 2022) Palermo, 22 ago. (Lab) - "L'appena pubblicato dall'assessorato istruzione e formazione della Regione, finalizzato alla formazione dei giovanini e al contrasto alla dispersione scolastica, negli indirizzi generali introduce spunti innovativi quale il sistema duale. Ma, approfondendo i contenuti dell', appare evidente il rischio di una non corretta gestione delle risorse necessarie a formare i giovani, continuando ad assegnare solo a pochi soggetti una gran quantità di soldi pubblici. Parliamo di ben 31 milioni di euro affidati senza obiettivi progettuali che si raccordino ai reali fabbisogni delle imprese. Risultato: mantenimento dell'oligopolio di alcuni enti di formazione e spesa pubblica inefficiente e inefficace". A dirlo Andrea ...

Scatti di Gusto

soprattutto, che possiedano le competenze adeguate a raggiungere gli obiettivi fissati dai programmi elettorali" conclude. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA. IT Articoli Correlati LA ..."Azioni come questa " prosegue" vanno potenziate in tutti i paesi del continente africano e vanno sostenute dal nostro Paese e dall'Europa, perché fondamentali nel garantire la stabilità ... Dolci. La classifica dei 5 migliori di Corrado Assenza al Caffè Sicilia a Noto