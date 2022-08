“Siamo solo amici”: Lulù Selassié chiude tutte le porte, non c’è futuro (Di lunedì 22 agosto 2022) Lulù Selassié non ce la fa più e ammette tutta la verità. Le sue parole fanno tramontare il sogno: questa volta è tutto vero Lulù Selassié (Youtube)L’ex gieffina, nel corso del reality di Canale5, si è fatta conoscere in tutto e per tutto. Durante il GF VIP, Lulù Selassié ha anche conosciuto l’amore, e poi il dolore. Si è infatti fidanzata con Manuel Bortuzzo all’interno della casa, dando vita a un amore profondo e molto sentito. Una volta finito il reality, però, Manuel ha posto un punto a questa relazione e, a suo dire, Lulù non era affatto d’accordo. Nelle ultime settimane, sembrava che l’ex gieffina fosse agli inizi di un nuovo grande amore. Questa volta, però, Lulù ha voluto stroncare tutto sul nascere: le sue parole tolgono ogni ... Leggi su specialmag (Di lunedì 22 agosto 2022)non ce la fa più e ammette tutta la verità. Le sue parole fanno tramontare il sogno: questa volta è tutto vero(Youtube)L’ex gieffina, nel corso del reality di Canale5, si è fatta conoscere in tutto e per tutto. Durante il GF VIP,ha anche conosciuto l’amore, e poi il dolore. Si è infatti fidanzata con Manuel Bortuzzo all’interno della casa, dando vita a un amore profondo e molto sentito. Una volta finito il reality, però, Manuel ha posto un punto a questa relazione e, a suo dire,non era affatto d’accordo. Nelle ultime settimane, sembrava che l’ex gieffina fosse agli inizi di un nuovo grande amore. Questa volta, però,ha voluto stroncare tutto sul nascere: le sue parole tolgono ogni ...

