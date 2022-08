“Si vergogni”: il video di Loredana Bertè contro Giorgia Meloni (Di lunedì 22 agosto 2022) “Tolga la fiamma dal simbolo del partito e si vergogni“, è l’ammonimento a Giorgia Meloni di Loredana Bertè che, tramite un video pubblicato su Instagram, è tornata sulle parole della senatrice a vita sopravvissuta ai campi di concentramento, Liliana Segre, la quale aveva chiesto alla leader di Fratelli d’Italia di eliminare la fiamma tricolore dal logo del suo partito, per prendere le distanze da qualsiasi rimando al fascismo, anche in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Meloni aveva replicato dicendo che la fiamma non aveva “nulla a che fare con il fascismo“, ma la cantante ha accusato: Signora Meloni, dunque, quando una senatrice come Liliana Segre chiede che sia cancellata dal suo logo quella fiamma che ricorda chiaramente il ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 22 agosto 2022) “Tolga la fiamma dal simbolo del partito e si“, è l’ammonimento adiche, tramite unpubblicato su Instagram, è tornata sulle parole della senatrice a vita sopravvissuta ai campi di concentramento, Liliana Segre, la quale aveva chiesto alla leader di Fratelli d’Italia di eliminare la fiamma tricolore dal logo del suo partito, per prendere le distanze da qualsiasi rimando al fascismo, anche in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022.aveva replicato dicendo che la fiamma non aveva “nulla a che fare con il fascismo“, ma la cantante ha accusato: Signora, dunque, quando una senatrice come Liliana Segre chiede che sia cancellata dal suo logo quella fiamma che ricorda chiaramente il ...

