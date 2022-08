Sex Education 4, le prime immagini della nuova stagione mostrano un'importante new entry! (Di lunedì 22 agosto 2022) A 11 mesi dall'uscita della terza stagione, il cast di Sex Education sta attualmente girando una nuova serie di episodi. Netflix lo ha annunciato il 19 agosto e ha colto l'occasione per svelare alcune foto della produzione. Nelle immagini possiamo vedere tre dei personaggi principali della serie: Otis (Asa Butterfield), Maeve (Emma Mackey) e Ruby (Mimi Keene). Ma c'è un quarto personaggio ed è nuovo. Ad essersi appena aggiunto alla banda è Dan Levy, che diventerà Thomas Molloy in questa quarta stagione. Conosciuto negli Stati Uniti per la serie Schitt's Creek (disponibile su Infinity+), l'attore canadese interpreterà un famoso autore e il tutore di Maeve. Alla fine della terza stagione, la giovane studentessa aveva ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 22 agosto 2022) A 11 mesi dall'uscitaterza, il cast di Sexsta attualmente girando unaserie di episodi. Netflix lo ha annunciato il 19 agosto e ha colto l'occasione per svelare alcune fotoproduzione. Nellepossiamo vedere tre dei personaggi principaliserie: Otis (Asa Butterfield), Maeve (Emma Mackey) e Ruby (Mimi Keene). Ma c'è un quarto personaggio ed è nuovo. Ad essersi appena aggiunto alla banda è Dan Levy, che diventerà Thomas Molloy in questa quarta. Conosciuto negli Stati Uniti per la serie Schitt's Creek (disponibile su Infinity+), l'attore canadese interpreterà un famoso autore e il tutore di Maeve. Alla fineterza, la giovane studentessa aveva ...

flazia24 : RT @NetflixIT: La stagione 4 di Sex Education è in produzione e Dan Levy si è unito al cast come Mr. Molloy! - goldvcloud : comunque spero che in sex education facciano rimettere ruby e otis insieme no perché io NECESSITO questa cosa qui - lady_martine : RT @NetflixIT: La stagione 4 di Sex Education è in produzione e Dan Levy si è unito al cast come Mr. Molloy! - suckerbadlands : no raga non potete capire ho trovato una “cantante” dai seguiti di un attore di sex education that is obviously pulling an Anna Delvey… - Federinirini : Scusate se vado fuori tema, ma esiste qualcuno che shippi otis e Ruby in sex education o siete tutti team meave? Fa… -