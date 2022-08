Serie B, Caserta verso l'esonero: i possibili sostituti (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo Palermo e Sudtirol, ecco già la terza panchina che potrebbe saltare nella sempre pazza e imprevedibile Serie B: quella del Benevento. Fabio Caserta non convince più il patron Vigorito, che pure lo aveva confermato dopo aver perso... Leggi su europa.today (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo Palermo e Sudtirol, ecco già la terza panchina che potrebbe saltare nella sempre pazza e imprevedibileB: quella del Benevento. Fabionon convince più il patron Vigorito, che pure lo aveva confermato dopo aver perso...

enne_cci : @Brunodatempo La reggia di Caserta da sola (non è molto distante da casa mia). Non è stato né facile né immediato,… - Calcio_Casteddu : ?? Dopo il divorzio #SudtirolZauli arriva un altro cambio? ?? #Caserta verso l'esonero a #Benevento ?? Le parole de… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Benevento, possibile esonero per Caserta: avanza l'ipotesi De Rossi - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - Benevento, possibile esonero per Caserta: avanza l'ipotesi De Rossi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Benevento, possibile esonero per Caserta: avanza l'ipotesi De Rossi -