Serie A: Wijnaldum si frattura la tibia durante l'allenamento con la Roma

Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese della Roma, si è fratturato parte della tibia destra durante l'allenamento preparatorio per la partita contro la Cremonese, corrispondente al secondo turno di Serie A. "A seguito di un infortunio subito durante l'allenamento di domenica pomeriggio, Georginio Wijnaldum è stato successivamente sottoposto a esami medici che ha confermato la presenza di una frattura alla tibia della gamba destra", ha riferito la Roma attraverso un comunicato. Il nuovo acquisto 'giallorossi', che ha esordito con la 'Loba' contro la Salernitana nella prima giornata di campionato, sottoporsi a ulteriori test per determinare il trattamento appropriato.

