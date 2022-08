Serie A, seconda giornata da record: solo due gol segnati in trasferta, solo un gol parla italiano (Di lunedì 22 agosto 2022) E’ una Serie A da record nella seconda giornata. Come sottolinea il giornalista del Foglio, Giuseppe Pastore, pei r la prima volta nell’era dei tre punti, sono stati segnati appena due gol in trasferta su dieci partite, quelli di Henry in Bologna-Verona e di Bennacer in Atalanta-Milan. Inoltre, e questo è un record negativo di sempre, soltanto un gol segnato in questo secondo turno parla italiano, è quello messo a segno da Berardi in Sassuolo-Lecce. Inoltre, si sono verificati ben quattro 0-0 su dieci partite. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) E’ unaA danella. Come sottolinea il giornalista del Foglio, Giuseppe Pastore, pei r la prima volta nell’era dei tre punti, sono statiappena due gol insu dieci partite, quelli di Henry in Bologna-Verona e di Bennacer in Atalanta-Milan. Inoltre, e questo è unnegativo di sempre, soltanto un gol segnato in questo secondo turno, è quello messo a segno da Berardi in Sassuolo-Lecce. Inoltre, si sono verificati ben quattro 0-0 su dieci partite. SportFace.

