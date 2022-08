Serie A, la critica di Gravina: «Prime giornate negative per i giovani, pochissimi in campo» (Di lunedì 22 agosto 2022) Il presidente della FIGC Gravina tira le orecchie alle squadre di Serie A per quanto riguarda l’utilizzo dei giovani Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport, ha criticato le squadre di Serie A per lo scarso utilizzo dei giovani in queste Prime giornate di campionato. LE PAROLE – «Le Prime giornate non sono state positive, ne abbiamo visti veramente pochi. Poi il 67% dei calciatori sono stranieri e questo non è un buon segno. Ci sono però alcuni club che riescono a valorizzare i nostri talenti, che non manca, e alcuni sono appetibili anche all’estero. Devo dire comunque che alcuni giovani stranieri arrivati in Serie A ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Il presidente della FIGCtira le orecchie alle squadre diA per quanto riguarda l’utilizzo deiIl presidente della FIGC Gabriele, ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport, hato le squadre diA per lo scarso utilizzo deiin questedi campionato. LE PAROLE – «Lenon sono state positive, ne abbiamo visti veramente pochi. Poi il 67% dei calciatori sono stranieri e questo non è un buon segno. Ci sono però alcuni club che riescono a valorizzare i nostri talenti, che non manca, e alcuni sono appetibili anche all’estero. Devo dire comunque che alcunistranieri arrivati inA ...

