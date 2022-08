Serie A | formazioni ufficiali Roma-Cremonese | confermato tridente Dybala-Zaniolo-Abraham | dentro Valeri e Ascacibar

DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di @OfficialASRoma-@USCremonese - TUTTOJUVE_COM : Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Cremonese - roma_magazine : SERIE A - Roma-Cremonese, le formazioni ufficiali: Mourinho conferma il tridente - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Roma-Cremonese, le formazioni ufficiali: Mourinho conferma il tridente - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Roma-Cremonese, le formazioni ufficiali: Mourinho conferma il tridente -

... sarà la sfida numero 15 tra Roma e Cremonese inA. La prima dall'11 febbraio 1996 (3 - 0 per la Roma, in gol Di Biagio, Balbo e Cappioli) Roma - Cremonese leufficiali ROMA (3 - 4 - ...Per quanto riguarda i precedenti, inA sono 14 , con un bilancio di 10 vittoria per la Roma, ... Di seguito leufficiali: ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, ...Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Cremonese, valida per la 2ª giornata di Serie A: ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala ...In attesa di conoscere le reali condizioni fisiche di Wijnaldum, dove il rischio di un lungo stop è reale, la Roma questo pomeriggio debutterà all’Olimpico contro la Cremonese. Il tecnico dei gialloro ...