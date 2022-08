Sei Sorelle Anticipazioni 23 agosto 2022: Celia diventa famosa? Ecco cosa sta succedendo... (Di lunedì 22 agosto 2022) Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 23 agosto 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Celia riceve la proposta di pubblicare i suoi scritti mentre Salvador invita a cena Diana. Leggi su comingsoon (Di lunedì 22 agosto 2022) Vediamo ledi Seiper la puntata del 23. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1,riceve la proposta di pubblicare i suoi scritti mentre Salvador invita a cena Diana.

AlexGadeaOff_IT : Appuntamento alle ore 16:00 su Rai Uno con un nuovo episodio di Sei Sorelle. #alexgadea #seisorelle - zazoomblog : “Sei Sorelle” anticipazioni del 22 agosto: la dichiarazione di Mauro - #Sorelle” #anticipazioni #agosto: - beacampaniello : un minuto di silenzio per tutte noi sorelle più piccole che abbiamo subito il trauma di “sei stato adottato” dai no… - ABridgerton188 : @eloise_brg Perché stai per sposarti. E per quanto io cerchi innanzitutto un buon partito per tutte le mie sorelle,… - Chicomesol : RT @AnnaMancini81: Sei sorelle: le trame degli episodi dal 22 al 26 agosto 2022 -