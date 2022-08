Secondo giorno di leggera risalita ricoverati Covid Umbria (Di lunedì 22 agosto 2022) Secondo giorno di leggera risalita dei ricoverati Covid in Umbria, 168, mentre domenica erano 166 e sabato 163. Restano invece fermi a due i pazienti nelle terapie intensive e non si registrano altri ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022)dideiin, 168, mentre domenica erano 166 e sabato 163. Restano invece fermi a due i pazienti nelle terapie intensive e non si registrano altri ...

