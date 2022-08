“Se arriva il figlio con la nota il genitore chiede conto alla maestra. Servirebbe il servizio militare per i nostri ragazzi”. La proposta di Salvini (Di lunedì 22 agosto 2022) Matteo Salvini, leader della Lega, torna a parlare di scuola, educazione e reintroduzione del servizio militare, un concetto già espresso qualche settimana. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 agosto 2022) Matteo, leader della Lega, torna a parlare di scuola, educazione e reintroduzione del, un concetto già espresso qualche settimana. L'articolo .

orizzontescuola : “Se arriva il figlio con la nota il genitore chiede conto alla maestra. Servirebbe il servizio militare per i nostr… - vincemod1 : @orfini Orfini non si rende conto, proprio non ci arriva? che sono proprio i vostri tentativi di mettere la testa s… - iSmie7nik : Dopo la teoria sul metodo di corteggiamento in Rwanda, arriva il video tutorial: Figlio di puttana. - ouuyaniris : L'arrivo di un figlio è la notizia più bella per ogni famiglia e poi arriva la cogliona di turno a dire che non è f… - savvucciu : @ZioKlint @SplendorSolis00 @LVDA_Acid A questa conclusione ci arriva anche Atene,la gattina di mio figlio, è la rea… -