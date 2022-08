Scuola, quando inizia e quando finisce: date e calendario regione per regione (Di lunedì 22 agosto 2022) Per milioni di studenti italiani si avvicina l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023. I primi a tornare tra i banchi saranno gli alunni della provincia autonoma di Bolzano, gli ultimi quelli della Sicilia e della Valle d’Aosta. Gli istituiti chiuderanno ovunque a giugno: nella maggior parte delle regioni il 10, ma ci sono delle eccezioni Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 agosto 2022) Per milioni di studenti italiani si avvicina l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023. I primi a tornare tra i banchi saranno gli alunni della provincia autonoma di Bolzano, gli ultimi quelli della Sicilia e della Valle d’Aosta. Gli istituiti chiuderanno ovunque a giugno: nella maggior parte delle regioni il 10, ma ci sono delle eccezioni

pdnetwork : 3 miliardi per #asilinido e scuola dell’infanzia. Soldi che l’Italia può investire grazie al #PNRR. Fratelli d’Ita… - ricpuglisi : I giovani motori del paese, chiusi in casa per il #lockdown, colpevolizzati per gli assembramenti, dilaniati social… - anperillo : Quando trova fiducia diventa una furia: grinta, potenza e tecnica d’alta scuola. Rispetto a #Fabian ci mette corsa… - secretvlyharry : RT @lapressata: A chi finisce adesso la scuola darei un solo consiglio: NON iscriverti subito all’università, parti, vattene, vai a fare la… - gaaiiia_ : RT @lapressata: A chi finisce adesso la scuola darei un solo consiglio: NON iscriverti subito all’università, parti, vattene, vai a fare la… -