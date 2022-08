Scoppia un incendio durante il concerto di Red Canzian, il bassista dei Pooh risponde alle polemiche (Di lunedì 22 agosto 2022) durante il concerto di Red Canzian a Sant’Agata Di Puglia è Scoppiato un incendio. Nonostante le fiamme, la paura e il pericolo, la musica non si è fermata. Per questo contro il bassista dei Pooh si è accanita una certa fetta social che ha accusato l’artista di non aver interrotto lo spettacolo. incendio durante il concerto di Red Canzian: cos’è successo Il focolaio si è sviluppato a 800 metri dal centro abitato, con le prime fiamme individuate nell’area boschiva del Monte Della Croce, per un totale di 30 ettari di bosco polverizzati dall’incendio. Nelle ore successive, tuttavia, sui social sono comparse le prime foto del rogo. Secondo alcuni scatti, le fiamme risultavano ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 agosto 2022)ildi Reda Sant’Agata Di Puglia èto un. Nonostante le fiamme, la paura e il pericolo, la musica non si è fermata. Per questo contro ildeisi è accanita una certa fetta social che ha accusato l’artista di non aver interrotto lo spettacolo.ildi Red: cos’è successo Il focolaio si è sviluppato a 800 metri dal centro abitato, con le prime fiamme individuate nell’area boschiva del Monte Della Croce, per un totale di 30 ettari di bosco polverizzati dall’. Nelle ore successive, tuttavia, sui social sono comparse le prime foto del rogo. Secondo alcuni scatti, le fiamme risultavano ...

