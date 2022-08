Sci alpino, anche la squadra maschile si allena ad Ushuaia. I convocati dell’Italia (Di lunedì 22 agosto 2022) Manca ancora qualche mese al via della Coppa del Mondo, ma è già un momento importante per lo sci alpino: le varie squadre infatti stanno intensificando le sessioni di allenamento e, tante, come l’Italia, si stanno testando già sulla neve. La squadra azzurra al maschile è giunta in Argentina, ad Ushuaia, dove si allenerà nei prossimi giorni per prendere confidenza con i materiali e con la condizione in vista della stagione. Presenti già Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Simon Maurberger e Tommaso Sala, a breve arriveranno anche Dominik Paris, Filippo Della Vite e Giovanni Franzoni. Le parole riportate dalla FISI del direttore tecnico Massimo Carca: “La nostra stagione comincia adesso. Il gran caldo di questa estate non ha inciso sugli allenamenti ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Manca ancora qualche mese al via della Coppa del Mondo, ma è già un momento importante per lo sci: le varie squadre infatti stanno intensificando le sessioni dimento e, tante, come l’Italia, si stanno testando già sulla neve. Laazzurra alè giunta in Argentina, ad, dove si allenerà nei prossimi giorni per prendere confidenza con i materiali e con la condizione in vista della stagione. Presenti già Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Simon Maurberger e Tommaso Sala, a breve arriverannoDominik Paris, Filippo Della Vite e Giovanni Franzoni. Le parole riportate dalla FISI del direttore tecnico Massimo Carca: “La nostra stagione comincia adesso. Il gran caldo di questa estate non ha inciso suglimenti ...

