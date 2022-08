Sant’Agata de’ Goti, zona Reullo: nessun problema al depuratore ma solo un tombino otturato (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa comunica che la fuoriuscita di liquame in zona Reullo, a Sant’Agata de’ Goti non deriva assolutamente da problemi legati al funzionamento del depuratore, ma semplicemente da un tombino ostruito, a causa dei temporali avvenuti negli scorsi giorni. Per poter accertare l’esistenza di questa occlusione Gesesa ha ripulito l’area dalla folta vegetazione ed è individuato il punto “ostruito”. Per questa mattina è in programma una video-ispezione dell’interno del pozzetto per capire l’entità e la natura del materiale da rimuovere. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa comunica che la fuoriuscita di liquame in, ade’non deriva assolutamente da problemi legati al funzionamento del, ma semplicemente da unostruito, a causa dei temporali avvenuti negli scorsi giorni. Per poter accertare l’esistenza di questa occlusione Gesesa ha ripulito l’area dalla folta vegetazione ed è individuato il punto “ostruito”. Per questa mattina è in programma una video-ispezione dell’interno del pozzetto per capire l’entità e la natura del materiale da rimuovere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

