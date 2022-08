Sanna Marin negativa al test anti-droga: "Mai fatto nulla di illegale" (Di lunedì 22 agosto 2022) Arrivati i risultati del test effettuato lo scorso 19 agosto. Risultata negativa la premier finlandese, finita al centro della bufera per i video in cui la si vede ballare durante la festa privata Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 agosto 2022) Arrivati i risultati deleffettuato lo scorso 19 agosto. Risultatala premier finlandese, finita al centro della bufera per i video in cui la si vede ballare durante la festa privata

Tg3web : Le donne finlandesi ballano in solidarietà con Sanna Marin e pubblicano i loro video su internet in dissenso con le… - LaVeritaWeb : La sinistra racconta le danze di Sanna Marin in discoteca come un grande atto politico. Ma i primi a essere nemici… - LaStampa : Solidarietà a Sanna Marin: le donne finlandesi ballano su Twitter - d_granuzzo : RT @DarioBallini: ????VIDEO SHOCK: SANNA MARIN METTE IL PARMIGIANO SULLE LINGUINE A VONGOLE - fattoquotidiano : La premier finlandese Sanna Marin è risultata negativa al test antidroga. “Ha pagato le analisi di tasca propria” -