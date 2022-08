Sanna Marin, la prima ministra della Finlandia, è risultata negativa al test antidroga fatto dopo la festa per cui era stata molto criticata (Di lunedì 22 agosto 2022) Con una nota diffusa lunedì, l’ufficio comunicazione del governo della Finlandia ha fatto sapere che la prima ministra Sanna Marin è risultata negativa al test antidroga fatto qualche giorno dopo la festa per cui era stata molto criticata sulla stampa nazionale Leggi su ilpost (Di lunedì 22 agosto 2022) Con una nota diffusa lunedì, l’ufficio comunicazione del governohasapere che laalqualche giornolaper cui erasulla stampa nazionale

