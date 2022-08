San Donato, si svolgeranno martedì alle 15.30 i funerali di Laura Taverna, la professoressa 56enne scomparsa improvvisamente sabato (Di lunedì 22 agosto 2022) La docente negli ultimi anni ha prestato la sua opera all’Itis Mattei, in precedenza aveva insegnato Italiano e Storia alle scuole medie dell’Istituto De Andrè di Peschiera Borromeo; per tutti una persona straordinaria che amava il suo lavoro Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 22 agosto 2022) La docente negli ultimi anni ha prestato la sua opera all’Itis Mattei, in precedenza aveva insegnato Italiano e Storiascuole medie dell’Istituto De Andrè di Peschiera Borromeo; per tutti una persona straordinaria che amava il suo lavoro

