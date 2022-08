Samsung Electronics: presenta il nuovo monitor Odyssey Ark (Di lunedì 22 agosto 2022) Grazie all’impareggiabile qualità delle immagini e al suono surround cinematografico, Odyssey Ark di Samsung Electronics, rappresenta una nuova frontiera del gaming Samsung Electronics, annuncia il lancio globale di Odyssey Ark, il primo display da gioco curvo 1000R da 55 pollici al mondo, che aggiunge un formato completamente nuovo alla linea Odyssey, già leader di settore. L’enorme display offre una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, un tempo di risposta di 1 ms (GtG), oltre a una nuovissima modalità Cockpit e a un controller esclusivo, l’Ark Dial, che consente di entrare nel mondo del gioco con un’immersione senza precedenti. Lo straordinario Odyssey Ark è realizzato per offrire incredibili esperienze ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 22 agosto 2022) Grazie all’impareggiabile qualità delle immagini e al suono surround cinematografico,Ark di, rapuna nuova frontiera del gaming, annuncia il lancio globale diArk, il primo display da gioco curvo 1000R da 55 pollici al mondo, che aggiunge un formato completamentealla linea, già leader di settore. L’enorme display offre una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, un tempo di risposta di 1 ms (GtG), oltre a una nuovissima modalità Cockpit e a un controller esclusivo, l’Ark Dial, che consente di entrare nel mondo del gioco con un’immersione senza precedenti. Lo straordinarioArk è realizzato per offrire incredibili esperienze ...

