Sampdoria Juventus 0-0 LIVE: annullato per fuorigioco il gol di Rabiot

Allo stadio Ferraris, il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sampdoria e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Allo stadio Ferraris, Sampdoria e Juventus si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Sampdoria Juventus 0-0 MOVIOLA

1 ' Fischio d'inizio. Ha preso il via il match

6? OCCASIONE SAMP – Assist al bacio di Sabiri che buca Bremer e arriva sui piedi dell'esterno blucerchiato, il cui pallonetto si stampa sul legno con deviazione di Perin

15? OCCASIONE JUVE – Cuadrado fugge via in contropiede dopo l'errore di Augello ma spara in bocca ad Audero invece che tentare l'assist per Vlahovic, che si imbufalisce

22' Fa tutto ...

