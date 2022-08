Samp-Juve | le pagelle di CM | Perin il migliore | male Bremer Vlahovic sbraita da solo | gigante Colley

(Di lunedì 22 agosto 2022)doria-ntus 0-0doria Audero 7: subito attento e reattivo sulla botta a distanza ravvicinata di McKennie. Mette una pezza anche in oc...

La prima trasferta bianconera della stagione termina con un risultato a reti inviolate a Marassi: contro lafinisce 0 - 0, dopo che lasi era aggiudicata gli ultimi sei scontri diretti e l'ultimo pareggio risaliva al 14 dicembre 2014. Anche Vlahovic, dopo i cinque gol firmati in 4 gare da titolare,...Primo tempo intenso a Marassi con lache gioca bene e va vicina al vantaggio con una traversa di Leris. Larisponde con una conclusione di Cuadrado che centra Audero. 'Autopalo' di Vlahovic. Sampdoria-Juventus 0-0, gol e highlights: traversa di Leris, gol annullato a Rabiot CALCIO, SERIE A - La Juventus viene fermata sullo 0-0 dalla Sampdoria a Marassi. Omar Colley è un muro invalicabile in difesa e ferma egregiamente un Dusan Vlahovic troppo isolato. Bene l'esordio in ...Una traversa clamorosa di Leris al 6' dopo un buco altrettanto clamoroso di Bremer, un paio di occasioni con Cuadrado e Kostic, nel finale un mezzo pallonetto che ha sfiorato il palo ...