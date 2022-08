Salvini perde il pelo ma non il Putin: 'Non possiamo fare a meno del gas della Russia' (Di lunedì 22 agosto 2022) La linea è chiara: l'Europa dovrà diventare indipendente dal gas russo, per non essere ricattabile e viste le tentazioni imperialiste e guerrafondaie di Putin. Ma Matteo Salvini no: lui è stato un fan ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 agosto 2022) La linea è chiara: l'Europa dovrà diventare indipendente dal gas russo, per non essere ricattabile e viste le tentazioni imperialiste e guerrafondaie di. Ma Matteono: lui è stato un fan ...

pborghilivorno : #salvini non perde occasione per promettere meno tasse sempre rigorosamente #FlatTax per impedire che i ricchi ne p… - ilbuonL : RT @GandalfRosso: Quel pezzodemmerda di #salvini non perde occasione per dimostrarsi al soldo di #putin è il cane pulcioso del dittatore d… - il_kaino : @stefaniagrilli Il problema è che tutti i voti che perde Salvini li prende la Meloni. - GandalfRosso : Quel pezzodemmerda di #salvini non perde occasione per dimostrarsi al soldo di #putin è il cane pulcioso del ditta… - mendeiev : Zio Sam non riesce più a vincere. Perde in Siria,in Libia non tocca palla,comandano Russia e Turchia. Da Taiwan li… -