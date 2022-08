Salviettine struccanti: quelle che usa Victoria Beckham costano solo 10 euro (Di lunedì 22 agosto 2022) Diventata famosa con le Spice Girls, Victoria Beckham dopo lo scioglimento della band è riuscita a incanalare il suo talento in altri settori. La ex Posh Spice, infatti è un’apprezzata stilista e imprenditrice che con il suo stile inconfondibile è tra le star più richieste. La 48enne, però, conquista anche per la sua bellezza, frutto di una beauty routine accurata a cui dedica diverse ore della giornata. Tra sieri, creme e illuminanti, c’è un prodotto a cui la signora Beckham non riesce proprio a rinunciare: Bioderma Crealine H20. Se sei fan delle salviette per il viso, allora puoi seguire l’esempio di Posh Spice e inserirle nella tua skincare giornaliera, perché costano solo 10 euro. Avrai una pelle morbida proprio come quella della ex cantante delle Spice Girls. ... Leggi su dilei (Di lunedì 22 agosto 2022) Diventata famosa con le Spice Girls,dopo lo scioglimento della band è riuscita a incanalare il suo talento in altri settori. La ex Posh Spice, infatti è un’apprezzata stilista e imprenditrice che con il suo stile inconfondibile è tra le star più richieste. La 48enne, però, conquista anche per la sua bellezza, frutto di una beauty routine accurata a cui dedica diverse ore della giornata. Tra sieri, creme e illuminanti, c’è un prodotto a cui la signoranon riesce proprio a rinunciare: Bioderma Crealine H20. Se sei fan delle salviette per il viso, allora puoi seguire l’esempio di Posh Spice e inserirle nella tua skincare giornaliera, perché10. Avrai una pelle morbida proprio come quella della ex cantante delle Spice Girls. ...

TShopItalia1 : ?? Acqua alle Rose, Salviettine Micellari Stuccanti Linea Sensitive, Salviette Struccanti per Viso e Occhi - Ideali… - TShopItalia1 : ?? Acqua alle Rose, Salviettine Micellari Stuccanti Linea Sensitive, Salviette Struccanti per Viso e Occhi - Ideali… - Dr4couis : Comunque le salviettine struccanti sono la cosa più brutta al mondo le avrò usate bho due volte nella mia vita e le… - TShopItalia1 : ?? Acqua alle Rose, Salviettine Micellari Stuccanti Linea Sensitive, Salviette Struccanti per Viso e Occhi - Ideali… -