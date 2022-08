Salerno ospita la Settimana Liturgica

(Di lunedì 22 agosto 2022) di Monica De Santis Tutto pronto aper il via oggi della 72esimaNazionale che si concluderà il 25 agosto, che quest’anno vieneta nella nostra città. Le settimane liturgiche nazionali hanno avuto inizio nel 1947 e si sono rivelate occasioni importante di crescita nela formazioneper tutta la chiesa italiana. Dopo l’ultimasvoltasi lo scorso anno a Cremona in modalità telematica, quella del 2022 sarà finalmente in presenza. Il tema dellasarà“Ministeri a servizio di una Chiesa sinodale”. Accogliendo la proposta di Sua Eccellenza Monsignor Claudio Maniago, Arcivescovo di Catanzaro Squillace e presidente del Centro Azione(CAL), ...

Ilmiodiabete : La prima edizione di Cilento Fest, il Festival del cinema e della cultura in programma nel borgo di Perito dal 18 a… - pressitalia : Voyage fa tappa al Cilento Fest per il rilancio delle zone interne - La prima edizione del Festival del cinema e de… -

SalernitanaNews.it

Nell'altro posticipo, il Bolognain casa il Verona. A sbloccare il match dopo 21 minuti, ... JC) Risultati Serie A, classifica/ La Roma non sbaglia a, bene anche lo Spezia RISULTATI SERIE ...Il Muggenheim insomma è anche un'autobiografia, e credo un omaggio alla casa chela collezione: gli oggetti e i luoghi scontrandosi prendono vita, la nostra esistenza è fatta di queste ... Linea Torino-Salerno, Verdi “ospita” a cena Bonazzoli in videocall Lunedì 22 agosto, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, nell’ambito della XXXVII edizione della rassegna estiva di teatro ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...