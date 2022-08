Sala Consilina, trovati 100mila euro nascosti nel doppiofondo di un’auto (Di lunedì 22 agosto 2022) Un 28enne è stato fermato a Sala Consilina alla guida di una vettura al cui interno sono state scoperte banconote di vario taglio per un totale di 100mila euro. Gli uomini della Guardia di Finanza di Sala Consilina hanno posto sotto sequestro circa 100mila euro di banconote nascoste in un’auto in transito nei pressi dello Leggi su 2anews (Di lunedì 22 agosto 2022) Un 28enne è stato fermato aalla guida di una vettura al cui interno sono state scoperte banconote di vario taglio per un totale di. Gli uomini della Guardia di Finanza dihanno posto sotto sequestro circadi banconote nascoste inin transito nei pressi dello

