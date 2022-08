Sagra della tellina a Ostia, al via il 23 agosto 2022: ecco fino a quando, il calendario e gli eventi (Di lunedì 22 agosto 2022) Finalmente, dopo due anni di stop causa Covid, torna la tanto attesa e gustosa Sagra della tellina a Ostia. L’amata manifestazione prenderà il via domani, martedì 23 agosto, e terminerà domenica 28. Appuntamento fisso per molti cittadini del litorale romano e non solo, ecco tutti gli eventi in programma. Gli eventi in programma Ma non solo dell’ottimo cibo! La manifestazione — patrocinata — dal Decimo Municipio sarà caratterizzata anche dalla presenza di spazi dedicati all’intrattenimento. E, non mancheranno poi gli spettacoli, la musica, l’animazione per i bambini e il tradizionale mercatino locale. Degna di nota, nonché particolarmente suggestiva, la cerimonia religiosa e il tradizionale matrimonio con il mare prevista per sabato 27 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022) Finalmente, dopo due anni di stop causa Covid, torna la tanto attesa e gustosa. L’amata manifestazione prenderà il via domani, martedì 23, e terminerà domenica 28. Appuntamento fisso per molti cittadini del litorale romano e non solo,tutti gliin programma. Gliin programma Ma non solo dell’ottimo cibo! La manifestazione — patrocinata — dal Decimo Municipio sarà caratterizzata anche dalla presenza di spazi dedicati all’intrattenimento. E, non mancheranno poi gli spettacoli, la musica, l’animazione per i bambini e il tradizionale mercatino locale. Degna di nota, nonché particolarmente suggestiva, la cerimonia religiosa e il tradizionale matrimonio con il mare prevista per sabato 27 ...

artefatti : @xho Ecco, di questo ti devi preoccupare, non delle arselle. Questo raggiunge l'immunità, istituirà la sagra della… - animaleuropeRMP : @lauracesaretti1 @Stefanialove_of Disse quella con più bandierine nel nick che una sagra della Lega - spatriarcatow : Prosegue la sagra della follia - ScikingFS : @mariocalabresi @lorepregliasco @matteosalvinimi Sarà alla sagra della porchetta, con la divisa della polizia, a ch… - irLemure : RT @j_gufo: Vivo in un paese alle pendici dell'Etna a 400m s.l.m che stasera è totalmente bloccato dalla Sagra dell'Acciuga, COME CAZZO CI… -